В России и мире

В Евросоюзе согласовали новые санкции против россиян

Послы 27 стран - членов Евросоюза - согласовали новые санкции в отношении физических лиц, в том числе граждан России, ответственных, по мнению сообщества, за нарушения прав человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

«Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию», - сказал он. По словам дипломата, ожидается, что это решение будет утверждено на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет 22 марта.

Как рассказал информационному агентству другой источник в институтах ЕС, новые ограничительные меры касаются, скорее всего, «нарушения прав человека в Крыму». «Насколько мне известно, россияне фигурируют в новом списке именно относительно прав человека в Крыму», - отметил он.

2 марта Евросоюз впервые ввел санкции в рамках своего нового механизма по нарушению прав человека. Брюссель включил в черный список четырех граждан РФ - генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова. Все они, по мнению сообщества, ответственны за обвинительный приговор блогеру Алексею Навальному.