В России и мире

Подразделения беспилотной авиации формируют в ВДВ

Минобороны завершает формирование подразделений беспилотной авиации во всех соединениях Воздушно-десантных войск.

Полностью завершить формирование таких подразделений планируется до конца этого года. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от темпов поставок аппаратов. В результате в составе каждой воздушно-десантной и десантно-штурмовой дивизии, а также в отдельных бригадах появятся роты дронов.

Военный эксперт Виктор Мураховский объяснил «Известиям», что в последние годы наблюдается тенденция использования ВДВ не как парашютно-десантных частей, а как мобильных сил, способных действовать в разных ситуациях.

«Поскольку такое применение не требует иметь исключительно десантируемую технику, подразделения наращивают свои боевые возможности. В войсках появляются танки, серьезные артиллерийские системы. Естественно, при наличии дальнобойных ударных средств ВДВ требуются беспилотники», - отметил эксперт.

Воздушная разведка, тем более с небольших высот, позволит более точно определить расположение сил и огневых средств противника, проследить за его маневрами, добавил зампредседателя Союза десантников России, полковник Валерий Юрьев.