В России и мире

Библиотекам запретят сжигать советские плакаты времен Второй мировой войны

Законопроект о запрете для библиотек уничтожать или списывать советские документы времен Второй мировой войны внесли в Госдуму в пятницу, сообщает «Интерфакс».

«‎Законопроектом мы предлагаем признать печатную продукцию и иные документы, созданные в СССР с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года и впервые опубликованных до 1947 года включительно, частью национального библиотечного фонда»‎, - написал председатель комитета Госдумы по информационной политики Александр Хинштейн в пятницу в своем телеграмм-канале.

Он пояснил, что таким образом «‎библиотеки независимо от формы собственности будут обязаны обеспечивать сохранность таких артефактов». Также вводится запрет на их списание и уничтожение.

В настоящий момент, как оказалось, «книги, газеты, журналы, листовки, плакаты и другая печатная продукция, изданная в СССР в годы Второй мировой войны, никак не защищается государством, хотя это - важнейшие исторические документы, свидетельства героизма и трагедии великой эпохи», - отметил Хинштейн.

«Сегодня библиотеки могут их списывать, выбрасывать, сжигать, сдавать в утиль. То есть за поджаренную на Вечном огне сосиску человека привлекут к ответственности, а за костер из листовок и плакатов времен ВОВ нельзя даже погрозить пальцем», - указал парламентарий.

Соавтором законопроекта стала председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Поправки вносятся в закон «О библиотечном деле».