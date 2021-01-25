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Минздрав оценил эффективность «Спутника V» против британского штамма COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») защищает как от британского штамма коронавируса, так и от исходного.

«Нашими специалистами проведено исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных "Спутником V", против британского штамма вируса SARS-CoV-2. По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2», - цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Михаил Мурашко подчеркнул, что вакцина «Спутник V» защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса «не менее эффективно, чем от обычного штамма».