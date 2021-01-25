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Мартовские обновления Windows 10 могут вызвать серьезный сбой

Мартовские обновления для Windows 10 могут вызвать сбой BSOD («синий экран») на некоторых компьютерах. В официальном заявлении Microsoft подтвердила, что накопительные обновления для Windows 10, вышедшие 9 марта 2021 года, вызывают серьезные проблемы на устройствах, подключенных к принтерам определенных моделей, сообщает Сomss.one.

Судя по отчетам, проблема затрагивает все поддерживаемые версии Windows 10, включая 20H2, 2004, 1909 и даже 1803/1809. В обновленном документе поддержки Microsoft признает, что множественные случаи критических сбоев системы вызваны именно мартовскими накопительными обновлениями.

Ниже приведен список затронутых версий:

Windows 10, версия 1803 — KB5000809 (Build 17134.2087)

Windows 10, версия 1809 — KB5000822 (Build 17763.1817)

Windows 10, версия 1909 — KB5000808 (Build 18363.1440)

Windows 10, версия 2004 и 20H2 — KB5000802 (Build 19041.867 и Build 19042.867).

Microsoft пояснила, что пользователи могут получить ошибку «APC_INDEX_MISMATCH error» для win32kfull.sys при попытке отправить документ на печать в некоторых приложениях. Доподлинно неизвестно, какое количество принтеров подвержены данной проблеме, но в отчетах пользователей фигурируют принтеры от Kyocera, Ricoh, Dymo и других производителей.

В связи с этим, можно сделать вывод, что проблема не является эксклюзивной для какой-либо конкретной модели принтера, и может быть связана с определенными драйверами для принтеров.

Microsoft занимается расследованием этой проблемы и обещает опубликовать подробности в ближайшее время.

Однако существует простой и эффективный способ избежать проблемы — достаточно удалить накопительное обновление и отложить установку обновлений минимум на 7 дней, пока не выйдет официальный патч от Microsoft.

Для этого перейдите в Панель управления > Программы и компоненты > Просмотр установленных обновлений. Выберите обновление и нажмите «Удалить».