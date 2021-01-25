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Каково быть под санкциями США, рассказал Александр Малькевич

Каково это - быть под санкциями США, рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

Напомним, под санкции он попал в декабре 2018 года, когда являлся руководителем новостного агентства USA Really. Штаты обвинили возглавляемое им агентство в размещении контента, «фокусирующегося на разделяющих общество политических вопросах». Так как Малькевич с июня 2018 года входил в комиссию по развитию информационного сообщества, США потребовало от USA Really зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

«Я готов был зарегистрироваться как иностранный агент США. Получил такое предписание от Минюста США и, как только, они от меня узнали, что я готов, они внесли меня сразу в санкционный список. Почему-то была большая опасность - позволить мне там работать легально», - пояснил гость студии.

Самым неприятным для Александра Малькевича стал тот факт, что наложенные Америкой санкции начали действовать и на территории России, что, по его убеждению, связано с «прорехами» в российском законодательстве. Так, несколько банков отказали ему в открытии счетов. А в одном из банков Александра Малькевича уведомили, что им пришел запрос из Минюста США с просьбой предоставить информацию о счетах, которые он имеет в данном учреждении. В рамках эфира гость студии выразил недоумение, почему вместо того, чтобы проигнорировать данное письмо российский банк взял его «под козырек».