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Война против российской вакцины от COVID-19 не имеет отношения к заботе о здоровье - Малькевич

Война Запада против российской вакцины от COVID-19 не имеет никакого отношения к заботе о здоровье. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове» первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

«То, что мы видим, - это безобразная информационная и торговая война против нашей вакцины. Потому что это огромные бабки — миллиарды евро и долларов, и вопрос в том, кто сорвет это куш. Поэтому и пытаются сказать, какая она у нас ужасная, и при этом потихоньку признают, что это не так, - высказался гость студии. - Противно за этим наблюдать. Никакого отношения к здоровью вся эта возня не имеет. Речь исключительно про бабки».

Наряду с этим Александр Малькевич констатировал, что «хваленая западная система здравоохранения не очень-то и справляется с коронавирусом», объявляя локдауны. «Когда один раз все закрывали у нас, это было "страшно", "безобразно", "кровавый режим", "диктатура", хотя у нас было куча послаблений. А когда в Германии третий раз подряд сидят по домам — это преподносится как "забота о гражданах". А кто плохо этой заботе подвержен, будет крупно оштрафован и наказан», - заметил Малькевич.