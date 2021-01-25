Война против российской вакцины от COVID-19 не имеет отношения к заботе о здоровье - Малькевич

Война Запада против российской вакцины от COVID-19 не имеет никакого отношения к заботе о здоровье. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове» первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.
Наряду с этим Александр Малькевич констатировал, что «хваленая западная система здравоохранения не очень-то и справляется с коронавирусом», объявляя локдауны. «Когда один раз все закрывали у нас, это было "страшно", "безобразно", "кровавый режим", "диктатура", хотя у нас было куча послаблений. А когда в Германии третий раз подряд сидят по домам — это преподносится как "забота о гражданах". А кто плохо этой заботе подвержен, будет крупно оштрафован и наказан», - заметил Малькевич.