В России и мире

ВОЗ рекомендовала вакцину от коронавируса Janssen для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного применения вакцину от коронавируса компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson. Об этом говорится в распространенном ВОЗ сообщении.

ВОЗ включила эту вакцину в список препаратов для экстренного применения во всех странах и для международного механизма обеспечения доступа к вакцинам COVAX, пишет ТАСС. В ВОЗ напомнили, что вакцину компании Janssen ранее одобрило Европейское агентство лекарственных средств, о чем объявили 11 марта.

До настоящего времени в списке препаратов ВОЗ, рекомендованных для экстренного применения против COVID-19, значились только вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, а также два варианта вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.