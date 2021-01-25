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Княгиню Ольгу исключили из «списка женщин, изменивших историю»

Всемирный экономический форум, который проводится в Давосе, убрал из списка выдающихся женщин, изменивших историю, имя княгини Ольги. «Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание ввиду противоречивых исторических данных», — говорится теперь в публикации.

Как сообщает РИА Новости, список женщин, которые повлияли на ход истории, появился на сайте ВЭФ к Международному женскому дню. В него включили и княгиню Ольгу. За это форум раскритиковал бывший президент Украины Петр Порошенко: по его словам, ВЭФ якобы назвал княгиню Ольгу «основательницей современной России». Однако на сайте такой фразы не было: там говорилось, что Ольга была княгиней Киевской Руси — прародительницы современной России. Кроме того, князя Игоря, мужа Ольги, назвали Иваном.



Княгиня Ольга (около 920-969), согласно летописям, происходила из варяжского рода и родилась в Пскове. Правительницей Киевской Руси она стала в 945 году, после того как князя Игоря убили древляне, которым он произвольно повысил размер дани. В летописях говорится, что Ольга жестоко отомстила древлянам за это. Позже княгиня Ольга стала первой из древнерусских правителей, принявших христианство. Ее почитают как святую в православной и католической церкви.