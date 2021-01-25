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Полиция задержала участников форума «Муниципальная Россия»

Сотрудники полиции задержали участников форума независимых депутатов «Муниципальная Россия», который проходил в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в числе задержанных – бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, муниципальные депутаты Илья Яшин и Юлия Галямина, журналист Владимир Кара-Мурза-младший, а также координатор признанной нежелательной организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

Как отмечает Газета.Ру, задержание связано с тем, что мероприятие проводится нежелательной организацией, указано в сообщении.

«Вы сейчас все будете задержаны, доставим в территориальное подразделение для составления оперативных материалов <...> Попрошу не нарушать общественный порядок», – заявил представитель полиции, свидетельствует опубликованная видеозапись.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ деятельность организации «Открытая Россия».