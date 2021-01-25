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Военный самолет Ан-26 упал в Казахстане

В Алматы упал военный самолет Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан — Алматы. Об этом сообщают СМИ. По их данным, на борту находилось шесть человек.

Связь с воздушным судном пропала около 17:20 по местному времени (14:26 мск). В этот момент самолет заходил на посадку.

На место выехали аварийно-спасательные службы аэропорта. По предварительным данным, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили в управлении здравоохранения, два человека выжили. Их госпитализировали.

По предварительной информации, самолет принадлежал Пограничной службе КНБ Казахстана, передает «Лента.ру».