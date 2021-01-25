В России и мире

Чиновница объяснила слова о достаточной зарплате ученых в 17 тыс. рублей

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова объяснила свои слова о том, что 17 тысяч рублей являются достаточной зарплатой для молодых ученых.

«На самом деле, была оговорка. Речь шла не о зарплате вообще, речь шла об окладной части. Зарплата, конечно, будет больше!» – подчеркнула чиновница.

Ранее Ирина Мануйлова сообщила о возможном введении минимального уровня зарплаты для молодых ученых. При этом она заявила, что необходимая величина зарплаты должна составлять около 17-20 тыс. рублей, передает «Газета.ру».