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МВД сообщило о задержании около 200 человек на съезде «Объединенных демократов»

Полицейские задержали около 200 человек, пытавшихся организовать съезд «Объединенных демократов» с нарушением санэпиднорм в гостинице на Измайловском шоссе в Москве.

«В одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан - представителей общественной организации - предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. - В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек».

Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. Проводится проверка.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщала ТАСС, что полицейские задержали на съезде не менее 170 человек, им вменяют ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности в РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной).