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Экс-президент Польши записал прощальное обращение

Бывший президент Польши Лех Валенса записал прощальное видеообращение перед тем, как лечь в больницу на операцию на сердце. Оно размещено в Facebook политика, пишет «Лента».

«Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу», - сказал экс-президент.

По информации газеты Super Express, которую приводит ТАСС, в кардиостимуляторе Валенсы лопнул один из электродов. Кроме того, 78-летний бывший глава государства страдает диабетом и рядом других проблем со здоровьем.