В России и мире

Тест для определения количества коронавируса создали в России

В России создали первый тест, позволяющий выявлять не только факт наличия коронавируса в биоматериале, но и его количество. Это дает представление о вирусной нагрузке инфицированного, пишет газета «Известия».

«Эти сведения позволят врачам и эпидемиологам получить качественно новую информацию относительно степени заразности инфицированного, прогнозировать тяжесть и продолжительность заболевания, контролировать в динамике снижение вирусной нагрузки, иными словами, эффективность лечения», — рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики ОРЗ и референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Яцышина.

С помощью нового набора реагентов количественное содержание РНК SARS-CoV-2 можно определить в любых биологических материалах человека: мазках из носо- и ротоглотки, мокроте, фекалиях, плазме крови и других образцах.

31 декабря прошлого года ФБУН ЦНИИЭ получил на разработку регистрационное удостоверение №РЗН 2020/12597 сроком до конца 2021 года. В институте уже произвели первую зарегистрированную серию набора реагентов. Теперь разработка на стадии регистрации для получения бессрочного регистрационного свидетельства в РФ.

Себестоимость теста — на уровне стандартной ПЦР с детекцией в режиме реального времени, уточнили специалисты Роспотребнадзора.

Также новый набор можно использовать для обследования объектов окружающей среды на наличие РНК SARS-CoV-2. Для анализа подходят любые поверхности, которых, например, касался зараженный.