В России и мире

В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса

В России выявлены первые два случая южноафриканского штамма коронавируса. Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора. Сообщается также о 16 случаях других мутаций SARS-CoV-2.

Еще неделю назад на встрече с членами комитета Госдумы по охране здоровья Анна Попова, возглавляющая Роспотребнадзор, заявила, что южноафриканского вируса «пока у нас нет». «Мир не торопится делиться друг с другом новыми штаммами», - цитирует Попову «Российская газета».

Обнаруженный в декабре прошлого года вариант имеет особые свойства. Он быстрее внедряется в организм человека и слабее реагирует на попытки иммунитета уничтожить его. «Одна из мутаций делает данный штамм необыкновенно устойчивым к воздействию антител. Это может повлиять на способность вакцин противостоять распространению болезни. Кроме того, новый штамм способен спровоцировать рост заболеваний среди молодежи и привести к серьезным патологическим процессам», - говорится в научной работе генетиков.