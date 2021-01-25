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Роскомнадзор не исключил блокировки Twitter через месяц

Роскомнадзор не исключает блокировку Twitter. Об этом заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

«Мы взяли паузу, в течение месяца будем наблюдать за реакцией Twitter на наши претензии», - сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от действий администрации соцсети, пишет РИА Новости. Прямой диалог с руководством компании установить не удалось, добавил Вадим Субботин.

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С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter на всех мобильных и половине стационарных устройств, а также пригрозил блокировкой. Решение связано с тем, что сервис не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.