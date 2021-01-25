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В России и мире

Минстрой: спрос на жилье в регионах России превысил предложение

16.03.2021 20:15|ПсковКомментариев: 1

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что спрос на жилье в России превысил предложение, поэтому почти во всех регионах страны у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры.

«Практически в каждом регионе закончились свободные квартиры у застройщиков, сегодня спрос превышает предложение, и в этой связи активный заход во все субъекты РФ конкурентных застройщиков --задача министерства и правительства России»,— заявил Ирек Файзуллин на саммите деловых кругов «Сильная Россия» (цитата по ТАСС).

Согласно опросам, две трети российских семей хотят сменить или улучшить жилье, добавил министр. По его мнению, поэтому 1 млрд кв. м жилья, который должен быть построен в России до конца 2030 года, будет востребован.

Как отмечает «Коммерсант», по итогам февраля полная стоимость ипотеки в России опустилась до нового минимума — 8,6% годовых. Это произошло из-за усилившейся конкуренции в начале 2021 года за качественных заемщиков среди крупнейших банков. Предпосылок для дальнейшего снижения ставок немного, но из-за удорожания депозитов, а также после окончания действия льготной государственной программы участники рынка ожидают повышения ипотечных ставок.

Источник: Псковская Лента Новостей
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