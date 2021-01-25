В России и мире

В Европалате признали ошибки в отношениях с Россией

В отношениях с Россией Европа допустила несколько ошибок. Такой вывод сделал президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в газете Kurier, передает РБК.

К таким ошибкам европейский политик отнес санкции ЕС против России, которые, по его мнению, нанесли «огромный урон обеим сторонам». Отказ Европы от сотрудничества с Россией, когда Владимир Путин только стал президентом страны, а также отсутствие глав европейских государств на церемонии открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году.

По мнению Ляйтля, в настоящее время отношения между ЕС и Россией достигли «низшей точки». Однако, он полагает, что все-таки остается шанс на перезагрузку отношений.

«Нужно вновь наводить мосты, а не возводить преграды», — сказал Ляйтль. Для этого, он считает, что Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры. В ситуации же с Украиной Евросоюзу стоило бы взять пример с Австрии и сохранять нейтральность, отметил президент Европалаты.

В начале февраля в Москве побывал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Во время визита Борреля российский МИД объявил о высылке трех дипломатов от Германии, Польши и Швеции. Ведомство обвинило их в участии в незаконных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которому условный срок по делу «Ив Роше» заменили на реальный после возвращения в Россию. В ЕС действия России раскритиковали, пообещав ввести санкции.

Через несколько дней после встречи с Боррелем, МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия может разорвать связи с Евросоюзом, если он введет новые санкции.

Несмотря на это, в начале марта ЕС ввел санкции против России из-за преследования Навального. В список попали глава СК Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Росгвадии Виктор Золотов и глава ФСИН Александр Калашников. Фигурантам санационного списка запрещен въезд в Евросоюз и доступ к его финансовой системе. В российском МИДе пообещали ответить на новые санкции Евросоюза.