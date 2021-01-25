В России и мире

Исследование: часть россиян хочет вернуть смертную казнь

Россияне хотели бы отменить в современной России мораторий смертную казнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, если бы опрошенные граждане были на месте советника президента, то они посоветовали бы отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст (14%), уменьшить налоги и изменить налоговую систему (6%), поменять конституцию и вернуть предыдущую ее версию (3%), отменить мораторий на смертную казнь (2%). При этом более половины (53%) назвали другое, а 63% затруднились ответить, пишет РИА Новости.

Респонденты отмечают, что в современной России стоит принять законы, ужесточающие наказания за взяточничество (7%), направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%), а также закон о домашнем насилии (2%). Кроме того, 36% назвали другое, а 54% затруднились ответить.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 12 марта. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью.