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Программу «Земский учитель» продолжат в России

Программу «Земский учитель» продолжат реализовывать в России. Как сообщается на сайте кабмина, в федеральном бюджете на нее предусмотрели финансирование до конца 2023 года.

Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением скорректировал правила предоставления субсидий, выделяемых на этот проект.

Программа «Земский учитель» стартовала в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина. Ее цель – привлечь новых педагогов в сельскую местность. По условиям программы, учителя, переехавшие работать в поселки или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную компенсационную выплату – 1 млн рублей. Если населенный пункт находится на территории Дальневосточного федерального округа, то компенсация составляет 2 млн рублей.

Чтобы принять участие в программе, нужно заключить трудовой договор с местной школой, обязуясь отработать в ней не менее пяти лет. Перечень вакансий размещен на официальном сайте программы https://zemteacher.apkpro.ru. Здесь же можно подать заявку на участие.

Деньги на выплаты учителям выделяются из федерального бюджета. Субсидии предоставляются на основании соглашения между Минпросвещения и руководством региона, договора о предоставлении выплаты, а также трудового договора, заключенного с образовательной организацией.

Новое постановление упрощает схему оценки эффективности использования средств государственной поддержки. Если раньше было необходимо высчитывать определенную процентную долю учителей, получивших выплаты, то теперь будет достаточно указать их фактическое количество в каждом финансовом году.