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Россиянка заживо сожгла 8-летнего сына из-за испорченной мебели

В Курской области правоохранительные органы задержали 31-летнюю женщину, которая сожгла собственного сына. По версии соседей, таким способом женщина хотела наказать 8-летнего ребенка за испорченную мебель, пишет «МК».

Мать вывела сына во двор, облила горючим и подожгла. Потом она попыталась сбить пламя, но было поздно - мальчик попал в больницу с ожогами третьей степени. В администрации Курской области сообщили, что 8-летний мальчик скончался в больнице.

После операции в железногорской городской больнице его планировали переправить на самолете в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, но не успели.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью». Подозреваемая задержана. Решается вопрос о ее заключении под стражу.

Добавим, что Life приводит свою версию событий. По данным издания, женщину разозлило, что сын рассказал мужу о ее измене.