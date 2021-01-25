В России и мире

Минэнерго не видит предпосылок для повторения топливного кризиса

Министерство энергетики не видит предпосылок для повторения в России ситуации 2018 года с бензином, когда правительство предпринимало срочные меры из-за роста цен на топливо. Об этом сказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин в эфире телеканала «Россия-24», комментируя сообщение Счетной палаты о возможности повторения топливного кризиса.

«Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году, - цитирует его ТАСС. - В настоящий момент нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами, производство бензина увеличено, запасы товарные растут - с начала февраля они выросли уже более чем на треть. Данный рост продолжается в рамках подготовки к весеннему периоду. Последние четыре торговые сессии уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке».

Смотрите также Счетная палата предупредила россиян о риске топливного кризиса

Счетная палата в отчете по итогам 2020 года назвала риски роста цен на топливо одной из «укрупненных проблем» аудита в прошедшем году, и считает, что они могут повториться.