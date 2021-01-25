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Польша вводит локдаун из-за COVID-19

Вся территория Польши переходит в режим локдауна. Об этом заявил министр здравоохранения республики Адам Недзельский на пресс-конференции 17 марта.

Поморское, Варминьско-Мазурское, Любуское b Мазовецкое воеводства страны, где заболеваемость коронавирусом находится на самом высоком уровне, в разное время уже перешли в режим локдауна, пишет РИА Новости.

«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов, - отметил Адам Недзельский. - Единственным выходом является их распространение на всю Польшу».