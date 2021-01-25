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Госуслуги позволят регулировать споры в сфере интернет-покупок

Специальный сервис для урегулирования претензий к интернет-покупкам появится на сайте госуслуг. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей, которые создадут правовую основу для урегулирования споров через специальный онлайн-сервис на Едином портале государственных услуг, пишет «Российская газета».

Благодаря новшеству, покупатель сможет оперативно обратиться в магазин и предъявить свои претензии.

«В процессе урегулирования спора там можно подобрать альтернативные варианты, вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки, то есть подобрать самый подходящий для продавца и покупателя вариант», - добавил Михаил Мишустин.