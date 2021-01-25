В России и мире

Кипр упростит правила приема россиян с 1 апреля

С 1 апреля российские туристы смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина, заявил министр туризма страны Саввас Пердиос, сообщает АТОР.

По его словам, Россия будет перемещена из «серой» в «красную» категорию стран. Лица, прибывающие из этих государств, должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass. Российские туроператоры пояснили, что ПЦР-тесты россиянам необходимо будет сдавать дважды: не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, а также по прибытии на остров.

Пердиос отметил, что Кипр гарантирует россиянам безопасный отдых с соблюдением всех протоколов защиты от COVID-19. По его словам, страна успешно борется с пандемией.

На данный момент перелеты между Россией и Кипром ограничены. Рейсы в Ларнаку осуществляются исключительно из Москвы авиакомпаниями «Аэрофлот» с периодичностью четыре раза в неделю и «Победа» один раз в неделю.

Ранее стало известно, что Греция ждет российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая.

Россия из-за пандемии с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы.

С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.