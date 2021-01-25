В России и мире

Россиян предупреждают об опасности использования WhatsApp

Новое пользовательское соглашение WhatsApp, согласно которому мессенджер сможет обмениваться данными с Facebook, создает риск для пользователей из-за возможной слежки со стороны американских спецслужб. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на специалистов Научно-технического центра (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр».

«WhatsApp передавал и продолжает передавать компаниям Facebook все пользовательские данные, за исключением содержания сообщений, которое, как утверждается, защищено сквозным шифрованием, и недоступно для расшифровки», - пояснили эксперты.

По их словам, технически WhatsApp имеет возможность собирать еще больше данных, нежели декларируется. «Так, если разрешен доступ к камере и микрофону, приложение, теоретически, может вести запись без ведома пользователя в любой момент времени», - продолжили специалисты.

Поскольку данные компании подчиняются правопорядку США, отмечается, что в США спецслужбы имеют бесконтрольный дискреционный доступ к содержанию коммуникаций, компании обязаны предоставлять соответствующий доступ и ключи шифрования даже без специальных оснований, установленных законом. «Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять (и осуществляют) тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», - заключили авторы исследования.