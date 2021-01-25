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Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил от должности российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь», — говорится в документе.

Как отмечает РБК, Дмитрий Мезенцев возглавлял российскую дипмиссию в Белоруссии с конца апреля 2019 года, он сменил на этом посту Михаила Бабича.

В конце февраля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что Мезенцева заменит посол России в Латвии Евгений Лукьянов. Самому ему прочили должность госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии. Полномочия нынешнего руководителя Союзного государства Григория Рапоты, который занимал эту должность с декабря 2011 года, истекают, он заявлял, что готов покинуть пост.