В России и мире

Новым госсекретарем союзного государства России и Белоруссии назначен Мезенцев

Новым госсекретарем союзного государства России и Белоруссии назначен Дмитрий Мезенцев. Соответствующее постановление подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, — сообщает близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

В российском МИДе выразили уверенность, что он обеспечит преемственность работы, нацеленную на углубление отношений Москвы и Минска.

Ранее сегодня президент Владимир Путин своим указом освободил Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Белоруссии. Как отмечает «Эхо Москвы», с 2011 года госсекретарем союзного государства был Григорий Рапота, а до него – Павел Бородин.