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В России и мире

Жириновский призвал наградить отказавшихся преклонить колени футбольных судей

19.03.2021 23:48|ПсковКомментариев: 0

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал наградить российских судей, отказавшихся преклонить колени в поддержку движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны») перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией», передает «Лента.ру». Жириновский считает, что бригада российских арбитров поступила «абсолютно правильно», а россияне «нигде и никогда не должны ни перед кем вставать на колени».

«Мы представим к государственной награде всю бригаду судей. Направим министру спорта, чтобы он учел наше ходатайство, и должны быть награждены... Это вот "жизни черных имеют значение" — ради бога, все, кто виноват перед черными, перед неграми, вставайте на колено хоть каждый день. Русские ни в чем не виноваты. Мы их всегда защищали и спасали», — сказал Владимир Жириновский.

Бригада российских арбитров под руководством главного судьи Сергея Карасева отказалась преклонить колени перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией».

Акция с преклонением колен на данный момент продолжается только в матчах Лиги чемпионов с участием английских команд. В октябре прошлого года перед матчем группового этапа турнира игроки «Краснодара» также отказались преклонить колени, за что были раскритикованы британскими фанатами.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением Black Lives Matter («Жизни черных важны»), которое борется с расизмом. Участники BLM требуют системных изменений.

Источник: Псковская Лента Новостей
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