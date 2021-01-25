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В Госдуме может появиться Совет по биоэтике

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов по итогам встречи с экспертами поддержал идею о создании Координационного Совета по биоэтике при Госдуме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «Справедливой России».

В мероприятии приняли участие вице-президент Международного комитета по биоэтике ЮНЕСКО, заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин, директор АНО «Агентство по Клиническим Рекомендациям и Развитию Национального Здоровья» Сергей Савашинский, профессор, доктор экономических наук Владимир Гришин.

В ходе встречи обсуждались вопросы этики образования и научных исследований, этические аспекты вакцинации, в том числе от COVID-19. Эксперты указали на важность реабилитации пациентов после коронавируса, а также на необходимость диспансерного наблюдения за перенесшими инфекцию.

Отметим, что в августе и октябре прошлого года глава «СР» уже проводил встречи с экспертами по биоэтике. Это понятие охватывает широкий круг проблемных вопросов, включая развитие искусственного интеллекта, редактирование генома человека и другие.

Тематика активно обсуждается на уровне СНГ, рассказали эксперты. При взаимодействии стран-участниц Содружества создается Международный институт биоэтики.

Участники встречи также предложили создать Координационный Совет по биоэтике при Госдуме РФ. Этот орган мог бы наблюдать за соблюдением биоэтических принципов в законодательстве, подобные структуры существуют и при зарубежных парламентах. Глава "СР" поддержал предложение экспертов и вскоре намерен вынести его на парламентское обсуждение.