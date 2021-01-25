Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где заказать дом мечты?
Хозяйки Железной дороги
Два новых дерева взамен одного старого
Знак качества фабрики обуви Nordman
Телефон прямого эфира 56-73-72
ЖКХ : вопросы и ответы
Закажи бесплатное такси
 
 
 
ещё В России и мире 25.01.2021 11:051 Российские ученые впервые сфотографировали британский штамм коронавируса 20.03.2021 15:520 Летние Олимпийские игры в Токио проведут без зарубежных болельщиков 20.03.2021 12:320 В Госдуме может появиться Совет по биоэтике 19.03.2021 23:488 Жириновский призвал наградить отказавшихся преклонить колени футбольных судей 19.03.2021 21:572 Белый дом подтвердил намерение Байдена поговорить с Путиным 19.03.2021 21:081 Новым госсекретарем союзного государства России и Белоруссии назначен Мезенцев
 
 
 
Самое популярное 18.03.2021 11:132 Псков останется без воды 17 июля 17.03.2021 14:122 Часовню под Ольгинским мостом в Пскове перенесут на территорию университета 17.03.2021 21:004 Тяжелобольную пациентку с коронавирусом спасли в псковской инфекционке 19.03.2021 15:400 Гидрометцентр обещает жителям Псковской области «воскресный залп» 18.03.2021 11:060 Бывший главный налоговик Псковской области назначен замминистра экономического развития
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Летние Олимпийские игры в Токио проведут без зарубежных болельщиков

20.03.2021 15:52|ПсковКомментариев: 0

Организаторы Летних Олимпийских игр в Токио решили провести соревнования без зарубежных болельщиков. Такое решение принято в субботу, 20 марта по итогам онлайн-переговоров, сообщают российские СМИ. Ответственная за проведение Олимпиады в Токио министр Тамае Марукава объяснила, что это «в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии». Иностранцам, которые уже успели купит билеты, возместят их стоимость.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, что он думает о решении правительства Японии провести летнюю Олимпиаду в Токио без иностранных болельщиков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы разделяем разочарование всех преданных поклонников Олимпиады по всему миру и, конечно, друзей и членов семьи спортсменов, которые планировали посетить Игры, — цитирует Баха официальный сайт МОК. Мне очень жаль. Мы знаем, что это будет большая жертва для всех. С самого начала пандемии мы говорили, что она будет требовать жертв», - сообщил Томас Бах.

«Но мы также говорили, что главный принцип — это безопасность. И при принятии каждого решения нужно учитывать это в первую очередь. Я знаю, что это решение не далось легко нашим японским друзьям и партнерам. Главным приоритетом МОК остается организация безопасных Олимпийских и Паралимпийских игр для всех: для участников и, конечно, для наших радушных хозяев, японцев. Мы будем стоять плечом к плечу с нашими японскими друзьями и партнерами, чтобы Олимпиада и Паралимпиада в Токио были очень успешными», - заявил президент Международного олимпийского комитета.

Игры в Токио должны была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии Олимпиада перенесена на следующий год и теперь пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы третьей волны коронавируса?
В опросе приняло участие 307 человек
20.03.2021, 15:520 Летние Олимпийские игры в Токио проведут без зарубежных болельщиков 20.03.2021, 15:290 Дерипаска назвал решение ЦБ по ключевой ставке атакой на россиян и бизнес 20.03.2021, 15:100 «Рено Логан» перевернулся в Порховском районе 20.03.2021, 15:000 Обсуждение этапов формирования региональной экологической программы началось в Пскове. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ
20.03.2021, 14:520 Информационный знак Музея спорта и олимпийского движения Псковского края установлен в Великих Луках 20.03.2021, 14:201 С начала года в Псковской области родилось 1059 малышей 20.03.2021, 14:150 Книжным сокровищам посвятят библиотечные чтения в «Михайловском» 20.03.2021, 13:480 Фальшивая стодолларовая купюра поступила в псковский банк от пенсионерки
20.03.2021, 13:301 Команда из Порхова победила в КВН-викторине, посвященной Александру Невскому 20.03.2021, 13:190 Снег и метель ожидаются в Псковской области 21 марта 20.03.2021, 12:470 6 пропавших людей найдено в Псковской области во время операции «Розыск» 20.03.2021, 12:320 В Госдуме может появиться Совет по биоэтике
20.03.2021, 12:100 В Великих Луках погиб водитель погрузчика 20.03.2021, 11:550 В Псков на неделю детской книги приедет автор «интервью с монстром» 20.03.2021, 11:380 70 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 20.03.2021, 11:310 Два гаража сгорели в деревне Соловьи в Псковском районе
20.03.2021, 11:010 Зона платной парковки в Петербурге увеличится вдвое 20.03.2021, 10:261 Амбулаторный прием пульмонолога открывается в Псковской инфекционной больнице 20.03.2021, 10:040 Госархив Псковской области опубликовал список дружин ополчения времен Крымской войны 20.03.2021, 09:300 Псковские шестиклассники представили себя инспекторами ДПС
20.03.2021, 09:135 Псковский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Гавунаса 19.03.2021, 23:488 Жириновский призвал наградить отказавшихся преклонить колени футбольных судей 19.03.2021, 22:310 Электронные паспорта могут начать появляться в России с 1 декабря 2021 года 19.03.2021, 22:100 Николай Козловский рассказал, какие дворы отремонтируют в Великих Луках в 2021 году
19.03.2021, 21:572 Белый дом подтвердил намерение Байдена поговорить с Путиным 19.03.2021, 21:200 1,5 тысячи великолучан полностью привились от COVID-19 19.03.2021, 21:081 Новым госсекретарем союзного государства России и Белоруссии назначен Мезенцев 19.03.2021, 20:455 Названа самая счастливая страна в мире
19.03.2021, 20:250 В Псковском облсовпрофе обсудили проблемы молодых педагогов 19.03.2021, 20:180 Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии 19.03.2021, 20:140 Выставку из «Михайловского» завтра откроют в подмосковной Лопасне 19.03.2021, 19:543 «Акценты» Донецкого: Ответ Путина, «Чистые игры» и перенос часовни
19.03.2021, 19:410 Специалисты «Экопрома» провели выездной прием в Дно 19.03.2021, 19:060 Следственное управление напомнило псковичам о правилах безопасности на воде 19.03.2021, 19:000 На задолжавшего знакомому 300 тысяч рублей псковича завели уголовное дело 19.03.2021, 18:480 Зал для самбо открылся в кадетской школе Великих Лук
19.03.2021, 18:370 В Псковской области пройдут рейды на объектах железнодорожного транспорта 19.03.2021, 18:370 Псковское общество инвалидов поблагодарило «Титан-Полимер» за социальную ответственность 19.03.2021, 18:341 Неизвестный мошенник обманул псковского таксиста 19.03.2021, 18:240 Путин переназначил Памфилову в новый состав Центризбиркома
19.03.2021, 18:230 В Себежском районе начались работы по установке памятника «Зарождение Знамени Победы» 19.03.2021, 18:051 Более 400 школьников в Псковской области учатся дистанционно из-за COVID-19 19.03.2021, 18:040 Марина Борисенкова: Маленькими шагами решаем вопросы людей с инвалидностью 19.03.2021, 18:000 Банк «Открытие»: Ставки по вкладам скоро начнут расти
19.03.2021, 17:530 Пропавшего в 2017 году мужчину продолжают искать в Великих Луках 19.03.2021, 17:500 Зверским убийством в Гдовском районе занялись следователи 19.03.2021, 17:480 Парковку для инвалидов предлагают снова организовать у администрации Псковской области 19.03.2021, 17:390 Псковичи могут принять участие в конкурсе «МузАктив»
19.03.2021, 17:311 В Пскове ищут волонтеров для работы над проектом «Солдаты Победы» 19.03.2021, 17:250 В Псковской области определили участников финального этапа ГТО 19.03.2021, 17:200 ГИБДД: Весна может оказаться для псковских водителей опаснее зимы 19.03.2021, 17:130 Псковская предвыборная гонка врывается в Telegram
19.03.2021, 17:130 Полмиллиарда рублей заплатили псковичи за парикмахерские услуги в 2020 году 19.03.2021, 17:070 Псковичей просят поучаствовать в акции «Час Земли» 19.03.2021, 17:060 Псковские бани сохранят социальные тарифы 19.03.2021, 16:580 Гдовские спасатели победили в соревнованиях по ликвидации последствий ДТП
19.03.2021, 16:580 Псковичка получила условный срок за «продажу» одежды в Сети 19.03.2021, 16:480 Более 600 человек работают в псковском волонтерском центре 19.03.2021, 16:410 Депутат Денис Иванов высадит голубые ели у бюста Кикоина в Пскове 19.03.2021, 16:340 Директор островского предприятия за год присвоила себе 300 тысяч рублей
19.03.2021, 16:283 Павел Талебин: Только общими усилиями мы сделаем Псков чистым, уютным и красивым 19.03.2021, 16:270 Житель Бежаницкого района раскаялся в попытке обмануть полицию 19.03.2021, 16:200 Марина Борисенкова упрекнула бизнес в создании псевдодоступной среды 19.03.2021, 16:150 В Великих Луках пьяная женщина спровоцировала наезд автомобиля
19.03.2021, 16:102 Бюджет Псковской области пополнится почти на три миллиарда рублей 19.03.2021, 16:000 14 скрывающихся от наказания преступников поймали в Псковской области 19.03.2021, 15:510 Псковская ГРЭС подготовилась к весеннему половодью 19.03.2021, 15:490 В России планируют создать национальный банк вакансий
19.03.2021, 15:400 Гидрометцентр обещает жителям Псковской области «воскресный залп» 19.03.2021, 15:310 Почти 15 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 19.03.2021, 15:232 Хозяйка магазина обвинила псковичку-инвалида в том, что она «просто прикидывается» 19.03.2021, 15:150 Около 600 врачей планируют привлечь в псковские медучреждения до 2025 года
19.03.2021, 15:090 Бизнесмены-клиенты банка «Открытие» смогут оплачивать топливо онлайн на 7000 АЗС 19.03.2021, 15:000 ФАС не усмотрела факта подлога документов в аукционе на ремонт моста в Пскове 19.03.2021, 14:500 «Европа Плюс» устроила «День №1» 19.03.2021, 14:440 «Подстрочник» с Мариной Борисенковой. ВИДЕО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.