В России и мире

Летние Олимпийские игры в Токио проведут без зарубежных болельщиков

Организаторы Летних Олимпийских игр в Токио решили провести соревнования без зарубежных болельщиков. Такое решение принято в субботу, 20 марта по итогам онлайн-переговоров, сообщают российские СМИ. Ответственная за проведение Олимпиады в Токио министр Тамае Марукава объяснила, что это «в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии». Иностранцам, которые уже успели купит билеты, возместят их стоимость.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах рассказал, что он думает о решении правительства Японии провести летнюю Олимпиаду в Токио без иностранных болельщиков. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы разделяем разочарование всех преданных поклонников Олимпиады по всему миру и, конечно, друзей и членов семьи спортсменов, которые планировали посетить Игры, — цитирует Баха официальный сайт МОК. Мне очень жаль. Мы знаем, что это будет большая жертва для всех. С самого начала пандемии мы говорили, что она будет требовать жертв», - сообщил Томас Бах.

«Но мы также говорили, что главный принцип — это безопасность. И при принятии каждого решения нужно учитывать это в первую очередь. Я знаю, что это решение не далось легко нашим японским друзьям и партнерам. Главным приоритетом МОК остается организация безопасных Олимпийских и Паралимпийских игр для всех: для участников и, конечно, для наших радушных хозяев, японцев. Мы будем стоять плечом к плечу с нашими японскими друзьями и партнерами, чтобы Олимпиада и Паралимпиада в Токио были очень успешными», - заявил президент Международного олимпийского комитета.

Игры в Токио должны была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии Олимпиада перенесена на следующий год и теперь пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.