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Премьер Болгарии обратился к России со словами «перестаньте шпионить»

В Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы. Как сообщает РБК, МИД Болгарии связал задержанных с посольством России. Болгарский премьер Бойко Борисов анонсировал высылку российский дипломатов. По его словам, Болгарии придется объявить российских дипломатов персонами нон грата из-за дела о шпионаже. «В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», — сказал он.

По его словам, София неоднократно демонстрировала дружеские отношения с Москвой, в том числе в вопросе строительства газопровода «Балканский поток», однако шпионить на территории страны никому не позволено. «Опять хочу призвать их руководителей (России): «перестаньте шпионить в Болгарии», — цитирует главу правительства «Болгарское национальное радио».

Вместе с тем Борисов поблагодарил сотрудников спецслужб, высоко оценив их работу, а также работу прокуратуры.

О задержании в Софии нескольких подозреваемых в шпионаже в пользу России стало известно в ночь на 19 марта. Сначала точное число задержанных не назвали. По нескольким адресам в южных районах болгарской столицы и в окрестностях города Перника прошли обыски.

Позднее Минобороны Болгарии сообщило, что по подозрению в передаче секретных сведений иностранному государству были задержаны двое болгарских военных. Представитель генерального прокурора Сийка Милева пояснила, что задержанные и их сообщники работали в интересах России. Всего по делу проходит шестеро подозреваемых. В работе шпионской группы участвовала также супруга одного из задержанных, которая имеет болгарское и российское гражданство, сообщили в прокуратуре.