Народный артист Евгений Нестеренко скончался в Вене на 84-м году жизни

Народный артист СССР и оперный певец Евгений Нестеренко скончался в Вене на 84-м году жизни. Как сообщает НТВ со ссылкой на ТАСС и Фонд Елены Образцовой, родные оперного певца сообщили, что Евгений Нестеренко скоропостижно скончался после госпитализации с коронавирусом.
В соответствии с последней волей, прах Нестеренко будет захоронен в России. Родные решили отказаться от публичной церемонии прощания.
Евгений Нестеренко, которого называли вторым Шаляпиным, исполнил более 80 ролей в операх, служил в Мариинке и Большом театре, а также выступал на лучших сценах мира.
Кроме того, Нестеренко записал около 70 пластинок и преподавал в Ленинградской, Московской и Венской консерваториях. В последнее время жил в Вене и Москве.