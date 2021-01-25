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Народный артист Евгений Нестеренко скончался в Вене на 84-м году жизни

Народный артист СССР и оперный певец Евгений Нестеренко скончался в Вене на 84-м году жизни. Как сообщает НТВ со ссылкой на ТАСС и Фонд Елены Образцовой, родные оперного певца сообщили, что Евгений Нестеренко скоропостижно скончался после госпитализации с коронавирусом.

В соответствии с последней волей, прах Нестеренко будет захоронен в России. Родные решили отказаться от публичной церемонии прощания.

Евгений Нестеренко, которого называли вторым Шаляпиным, исполнил более 80 ролей в операх, служил в Мариинке и Большом театре, а также выступал на лучших сценах мира.

Кроме того, Нестеренко записал около 70 пластинок и преподавал в Ленинградской, Московской и Венской консерваториях. В последнее время жил в Вене и Москве.