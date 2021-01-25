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Отчисления в бюджет от лотерей предлагают удвоить

Организаторам лотерей предложили отчислять в федеральный бюджет 20 процентов от разницы между выручкой и призовым фондом для победителей. Проект поправок в закон «О лотереях» планируется рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Государственной Думы в апреле, пишет «Парламентская газета».

Авторами инициативы стали председатель думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, депутат от ЛДПР Борис Пайкин и члены комитета - депутаты от «Единой России» Рима Баталова и Дмитрий Пирог, а также депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев.

Сейчас все организаторы лотерей обязаны делать отчисления 10% от разницы между суммой выручки и суммой призового фонда. Депутаты уверены, что существующий подход в определении размера целевых отчислений от лотерей приводит к тому, что их фактический объем составляет только 3-5% от всего оборота лотерейного бизнеса.

Они предлагают увеличить размер целевых отчислений от лотереи до 20% от разницы между суммой выручки оператора лотереи от проведения лотереи и суммой сформированного в соответствии с условиями лотереи призового фонда.

Также могут поменять направленность целевых отчислений от лотерей, соотнеся их с целями, изложенными в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. Таким образом, предлагается направлять полученные средства на финансирование детско-юношеского спорта и мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов спорта.

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Законопроект, если его примут, вступит в силу с момента истечения государственных контрактов между организаторами и операторами всероссийских государственных лотерей, но не позднее 1 марта 2023 года «в целях недопущения существенного сокращения финансирования социально значимых мероприятий».

На документ получено положительное заключение Правительства с условием его доработки.