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Задержан губернатор Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан в качестве фигуранта уголовного дела, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.



Источник: riapo.ru

Собеседник агентства сообщил, что Белозерцева планируют доставить в Москву. Информации по этому поводу из официальных источников пока нет.

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что с Белозерцевым, его сыновьями и рядом должностных лиц областной администрации проводятся обыски и допросы. Со своей стороны пресс-секретарь губернатора и региональный СУ СКР заявили, что не располагают данными о следственных действиях в отношении Белозерцева.

Telegram-канал «Незыгарь» утверждает, что губернатора Белозерцева обвиняют в получении взятки в 31 миллион рублей. По делу задержаны четверо подозреваемых, в том числе двое человек с фамилией Белозерцев. Делом занимаются сотрудники МВД и ФСБ.

Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года. В сентябре прошлого года он был переизбран на второй срок.