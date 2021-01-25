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Опубликовано видео отдыха Путина и Шойгу в тайге

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят выходные в сибирской тайге. Кадры с отдыха опубликовал кремлевский пул агентства «РИА Новости» в своем Telegram-канале.

На одном из кадров глава государства садится за руль вездехода. На другом видео Путин и Шойгу осматривают мастерскую министра обороны с поделками из дерева.

О том, что Путин на выходные отправится в Тайгу стало известно 19 марта, пишет РБК. Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что компанию главе государства составит Шойгу. Сам президент сообщил о своей поездке после митинга в Лужниках в честь годовщины присоединения Крыма к России.

Отметим, что 2017 году Путин отправился в Тайгу после рабочего визита в Красноярский край. Тогда Песков отказался комментировать, сопровождал ли Путина Шойгу. «Эти сутки уже относятся к личному графику президента, я просто не знаю», - сказал Песков.

В 2018 году президента и главу Минобороны сопровождал директор ФСБ Александр Бортников. А в 2019 году Путин отправился в тайгу в канун своего дня рождения.