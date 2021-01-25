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У пензенского губернатора при обыске нашли полмиллиарда рублей наличными

Следователи обнаружили около 500 млн рублей в ходе обыска в доме задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, подозреваемого в получении взятки наличными, а также в виде дорогих часов и автомобиля Mercedes, сообщает ТАСС.

Как считает следствие, задержанный Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, а также от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в виде дорогих часов, автомобиля Mercedes, основную часть - в виде денег.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о задержании Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от Шпигеля. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым.

Следствие считает, что за оказываемую помощь и покровительство в деятельности ОАО «Фармация» в 2020 году председатель совета директоров группы компаний «Биотэк» Шпигель передал Белозерцеву в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D, который находится на территории представительства Пензенской области в правительстве РФ.

Кроме того, Шпигель осенью 2020 года по случаю избрания на новый срок губернатором Белозерцева купил для него наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей, которые передал через посредника - водителей представительства Маркова Г. В. и Черницова А. И. Также, по информации источника, в конце августа 2020 года Шпигель совместно с Колосковым и супругой передали Белозерцеву в качестве взятки 20 млн рублей. Посредником был замдиректора представительства Федор Федотов.

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Белозерцев возглавляет Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 года он победил на выборах губернатора региона, набрав более 78% голосов, на выборы он был выдвинут «Единой Россией».