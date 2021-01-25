Врач предостерег россиян от ошибок в лечении постковидного синдрома

До четверти пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, сталкиваются с постковидным синдромом, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. Он объяснил, что это за состояние, и как его нельзя лечить.
По мере снижения заболеваемости COVID-19 на первый план для медиков стала выходить помощь пациентам с постковидным синдромом, отметил Алексей Водовозов. Под постковидным синдромом врачи подразумевают целый спектр симптомов, которые остаются с человеком после излечения коронавирусной инфекции. Наиболее характерные проблемы в этом состоянии – затрудненное дыхание, слабость и изменение вкусовых ощущений.
Постковидный синдром не так опасен, как сама коронавирусная инфекция, но неправильное поведение может усугубить ситуацию.
«Очень много недостоверной и некачественной информации. Например, говорят, что надо разрабатывать легкие, надувая шарики. Этого делать категорически нельзя. Так можно нанести даже больший вред, чем нанесло заболевание. Надо все делать по науке, грамотно и осторожно», – заметил Алексей Водовозов.
Чтобы лечение постковидного синдрома было правильным, следует обращаться к врачам или, в крайнем случае, черпать информацию из проверенных источников.