В России и мире

Потепление ожидается на европейской части России с 25 марта

Повышение температуры на европейской территории России начнется с 25 марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В первой половине этой недели еще будет прохладно. Ночью возможны заморозки до -6°C. К концу недели ожидается потепление днем до +9°C градусов.

«Весна идет. Да, довольно вяло в этом году. Не взрывная, не радостная, как многие ждут. Но в этом нет ничего необычного. Март у нас в России больше зимний месяц. Просто мы немного об этом забыли в последние теплые годы», - цитирует его «Российская газета».

«Буквально сегодня уточнили, что апрель в европейской части ожидается теплым», - добавил Роман Вильфанд.