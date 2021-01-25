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В ВОЗ назвали возможную причину распространения COVID-19

Причиной распространения коронавируса SARS-CoV-2 могла стать торговля дикими животными в Китае. Такое мнение высказали эксперты Всемирной организации здравоохранения, расследовавшие источник распространения COVID-19 в китайском Ухане.

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования, чтобы выяснить происхождение COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По словам микробиолога из Сиднея Доминика Дуайера, входившего в состав группы экспертов ВОЗ, вирус мог быть занесен через зараженное животное, которое продали на рынке или где-то поблизости.

«Рынок, возможно, стал ключом к тому, чтобы вирус проник в организм человека», - заявил доцент медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Джоэл О. Вертхайм.

Он добавил, что текущие данные свидетельствуют о том, что рынок - это место распространения SARS-CoV-2, но не обязательно место его рождения.