В России и мире

Россиянам пообещали хлеб и макароны из белка насекомых

В ближайшие годы россиянам станут доступны разработки производства мясных и хлебобулочных изделий из белка насекомых. Об этом заявил управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.

«В ближайшие 10 лет в России появятся новые виды продуктов с необычным, но полезным составом, - цитирует его РИА Новости. - К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых. Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет».

Сейчас продукты из насекомых употребляют в основном жители Китая, Таиланда, Индии и Мексики, напомнил Андрей Зюзин. Этот белок известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами.

«В России же насекомых пока используют преимущественно в качестве корма для животных и рыб на крупных производствах. Тем не менее, некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки», - добавил он.