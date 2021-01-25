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В России выявили новую схему обналичивания денег

В 2020 году у схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация, направленная на уход от процедур контроля банков. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги. Об этом говорится в информационном бюллетене Росфинмониторинга, пишет газета «Известия».

В Росфинмониторинге подтвердили, что выявили эту схему совместно с членами Совета комплаенс в 2020 году. Благодаря оперативному доведению информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер. Поэтому схема не получила широкого распространения, уточнили в службе.

«В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в I квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций», — подчеркнули в Росфинмониторинге.

Между тем объемы незаконного обналичивания снижаются на протяжении последних лет. По предварительным данным Банка России, они сократились с 110 млрд рублей в 2019 году до 78 млрд рублей в 2020-м.