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Путин проведет совещание по расширению производства вакцины от COVID-19

Совещание по вопросу наращивания объема производства вакцин от коронавируса проведет президент России Владимир Путин сегодня, 22 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня главное - президент будет заниматься вопросами наращивания производства вакцин для массовой вакцинации россиян, - цитирует представителя Кремля «Интерфакс». - Будет соответствующее совещание, которое президент проведет из Ново-Огарево в режиме видеоконференции».

На совещании ожидается выступление главы Минпромторга Дениса Мантурова, который расскажет о расширении производства, доклад главы Минздрава Михаила Мурашко о ходе вакцинации населения.

«Выступит председатель совета директоров "Фармстандарта" Виктор Харитонин, выступит гендиректор "Биокада" Дмитрий Морозов, выступит председатель совета директоров "Р-Фарма" Алексей Репик», - сообщил пресс-секретарь президента.

Кроме того, ожидается выступление руководителя Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинзбурга, гендиректора Центра «Вектор» Рината Максютова, а также руководителя Центра имени Чумакова Айдара Ишмухаметова.

«Совещание будет все в открытом режиме», - добавил Дмитрий Песков.