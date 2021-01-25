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В Кремле не исключили отключение России от SWIFT

Нельзя исключать угрозу отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT, поскольку действия российских оппонентов - непредсказуемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 22 марта.

«Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз, - цитирует его РБК. - Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, продолжаются по нарастающей». По словам пресс-секретаря президента, у этих действий непредсказуемый характер.

«Такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», - добавил Дмитрий Песков.

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