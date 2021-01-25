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Замминистра просвещения предложил отказаться от контрольных работ в школах

Заместитель министра просвещения России Виктор Басюк предложил отказаться от муниципальных и региональных контрольных работ в школах. Об этом он заявил на парламентских слушания на тему «Человеческий потенциал России и стратегия "Образование - для всех"».

«Нам давно нужно уйти от системы школьных контрольных работ, муниципальных, региональных, которые сегодня только отвлекают детей от освоения образовательного процесса, но не дают эффективных результатов по оценке качества знаний», - цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что количество контрольных работ и проверок качества образования в школах должно быть ограничено.