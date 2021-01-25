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В России у чиновников предложили изымать потенциально коррупционные деньги

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий ужесточение антикоррупционного законодательства. Как сообщает РИА Новости, документ предусматривает внесение поправок в два федеральных закона - «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции».

Как ожидается, введение изменений обеспечит появление нормы, согласно которой денежные средства чиновников можно будет изымать в доход государства в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года.

Авторы законопроекта отметили, что такие меры позволят усилить борьбу с коррупционными правонарушениями.

В настоящее время в доход государства возможно взыскивать только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, законность приобретения которых чиновники не могут подтвердить.