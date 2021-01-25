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Генпрокуратура получит право представлять Россию в международных судах

Генпрокуратура России в скором времени сменит Минюст в качестве представителя страны в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Глава государства согласился с предложением генпрокурора Игоря Краснова о передаче надзорному ведомству функций по представлению в Страсбургском суде интересов РФ», - сказал собеседник агентства.

Другой источник пояснил агентству, что «эта процедура связана с укреплением силового блока на международном уровне». По его словам, сейчас Генпрокуратура и Минюст вырабатывают совместный план по передаче полномочий.