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Бывший замглавы СВР, отец экс-сенатора от Псковской области Виталий Маргелов умер из-за осложнений от коронавируса

Бывший заместитель главы Службы внешней разведки России генерал-полковник Виталий Маргелов умер в Москве от осложнений в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его сына, экс-сенатора от Псковской области Михаила Маргелова.

«Отец умер сегодня около 21:00 мск в госпитале ФСБ. Причина - ковид, он неделю уже был в реанимации, у него было обширное поражение легких», - сообщил Михаил Маргелов в понедельник вечером.

По словам Михаила Маргелова, организацией церемонии прощания и похорон будет заниматься Служба внешней разведки. «Пока врачи не сказали, какими могут быть похороны, открытыми или закрытыми. Ориентировочно прощание будет в конце недели, в четверг - пятницу», - уточнил собеседник агентства.

Генерал-полковнику Виталию Маргелову было 79 лет. Он попал на службу в разведку в 1965 году. В 1980-х годах был начальником 5-го отдела Первого главного управления КГБ СССР, которое работало в Западной Европе и на Балканах. С 1997 по 2003 год был заместителем директора СВР по оперативным вопросам. В 2003 году избирался депутатом в Государственную думу. Его отец - советский военачальник, командующий советскими воздушно-десантными войсками Василий Маргелов.

Фото: «Московский комсомолец»