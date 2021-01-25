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В России и мире

В Гидрометцентре заявили, что через 50 лет погода станет максимально предсказуемой

23.03.2021 09:10|ПсковКомментариев: 0

Представлять прогноз погоды сразу на две недели вперед станет возможно примерно через 50 лет. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Думаю, что лет через 50 прогнозы на две недели станут реальностью, - цитирует его ТАСС. - Но совершенствование этих прогнозов будет идти тысячелетиями. Это удивительно, но детально прогнозировать априори можно только на две недели». По его словам, в настоящее время максимальный срок детального и качественного прогнозирования составляет 5-6 суток.

Роман Вильфанд объяснил, что предсказывать детально погоду более, чем на две недели вперед, невозможно из-за хаотичности процессов в атмосфере - данные для расчетов актуальны только в течение 14 дней.

Динамику погоды на следующие месяцы с предельной точностью также невозможно предсказать, добавил он.

Теги: #прогноз погоды
Источник: Псковская Лента Новостей
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